Mosca avrebbe riposizionato cinque satelliti militari in orbita, collocandoli nello stesso piano orbitale di un satellite considerato il più importante per l’Ucraina. Questa mossa sembra aver creato una sorta di “cerniera” spaziale attorno a questo satellite chiave. Le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali, e non ci sono conferme su eventuali intenti militari dietro questa configurazione. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle attività spaziali militari delle potenze coinvolte nel conflitto.

Siamo a un passo dalle guerre stellari? Secondo le ultime informazioni pare che la Russia abbia riposizionato cinque satelliti militari, portandoli tutti e cinque sullo stesso “piano orbitale” di quello che può essere considerato, a tutti gli effetti, il satellite più importante per l’Ucraina. Un satellite lanciato nel 2024 con un vettore Falcon 9, noto come Iceye-X36. Stiamo parlando di un satellite radar ad apertura sintetica che, secondo gli esperti, ha letteralmente “ rivoluzionato ” il campo di battaglia per le Forze di Kiev, consentendo agli analisti militari ucraini di identificare gli equipaggiamenti nemici e di tracciare i movimenti delle truppe avversarie, con una risoluzione talmente elevata da consentire addirittura di individuare sistemi d’arma mimetizzati e centri di comando e controllo russi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le guerre stellari di Putin: Mosca ha “circondato” nello spazio il satellite più importante per Kiev

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