Cinque satelliti russi sono stati rilevati puntare contro un radar ucraino di ultima generazione. Non sono state divulgate informazioni sulle modalità di attacco o sui mezzi spaziali impiegati. Non ci sono dettagli sugli strumenti che i velivoli di attacco potrebbero usare per colpire il satellite Iceye-X36. La situazione riguarda il monitoraggio di attività militari nello spazio e la possibile escalation tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Come possono cinque satelliti russi neutralizzare un radar ucraino così avanzato?. Quali armi spaziali useranno i fast-mover per colpire Iceye-X36?. Cosa accadrà ai missili HIMARS se Kiev perderà la guida satellitare?. Perché questa manovra russa segna l'inizio della guerra nel quarto dominio?.? In Breve Iceye-X36 ha individuato oltre 200 unità di difesa aerea e intelligence ucraina.. Il satellite ha permesso di colpire 150 depositi di carburante e basi in Crimea.. La costellazione ucraina conta oltre 44 satelliti per la sorveglianza tattica.. Il radar russo Obzor-R è stato lanciato nel dicembre 2025 per il monitoraggio.. Cinque satelliti militari russi Cosmos si sono posizionati sullo stesso piano orbitale del sistema Iceye-X36, il radar ad apertura sintetica che guida l’intelligence ucraina nel conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra nello spazio: 5 satelliti russi puntano al radar di Kiev

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