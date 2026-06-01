L'economia russa mostra un deficit di 5.900 miliardi di rubli, indicando una situazione finanziaria difficile. L'aumento dell'IVA e delle bollette potrebbe ridurre ulteriormente il potere d'acquisto dei cittadini. Nonostante l'incremento militare, molte piccole imprese stanno chiudendo, segnalando problemi nel settore commerciale. La crisi si riflette in una serie di difficoltà economiche che coinvolgono sia il settore pubblico che quello privato.

? Punti chiave Come influirà l'aumento dell'IVA e delle bollette sul potere d'acquisto?. Perché le piccole imprese russe stanno fallendo nonostante la crescita militare?. Chi pagherà il costo reale del deficit di 5.900 miliardi?. Quali misure adotterà il Cremlino per evitare una rivoluzione sociale?.? In Breve Deficit di 5.900 miliardi di rubli pari al 2,5% del PIL nazionale.. Contrazione dell'economia civile dell'1,8% nonostante l'aumento della spesa militare.. Aumento IVA e raddoppio tariffe bollette domestiche nel corso del 2026.. Il leader del Partito comunista avverte rischi di rivoluzione simile al 1917..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Russia: deficit a 5.900 miliardi di rubli, l’economia vacilla

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Kremlin cannot suppress public discontent in Russian regions; civil discontent turns into uprising

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