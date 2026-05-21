Ubisoft nel baratro | il deficit netto schizza a 1,2 miliardi di euro

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società di videogiochi ha registrato un deficit netto di 1,2 miliardi di euro, segnando un drastico peggioramento rispetto ai risultati degli anni precedenti. La situazione finanziaria si è aggravata a causa di scelte strategiche che non hanno portato i risultati sperati. Di recente, sono stati annunciati tagli al personale, mentre l’azienda si prepara a lanciare nuovi titoli nel prossimo futuro. La crisi ha portato a una riorganizzazione delle attività e a una revisione delle priorità aziendali.

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? Domande chiave Quali errori strategici hanno causato il deficit di 1,2 miliardi?. Come influiranno i tagli al personale sulla qualità dei prossimi titoli?. Chi potrebbe acquisire Ubisoft dopo il crollo del valore azionario?. Perché i flop di Star Wars e Avatar hanno messo in crisi l'azienda?.? In Breve Net Bookings in calo del 17% con 1.525 milioni di euro registrati.. Flop commerciali di Avatar Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws pesano sui conti.. Tagli all'organico colpiscono studi in Svezia, Finlandia, USA, Canada e Ubisoft Milan.. Titolo azionario crollato del 92% in cinque anni arrivando a 4,79 euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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