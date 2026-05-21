La società di videogiochi ha registrato un deficit netto di 1,2 miliardi di euro, segnando un drastico peggioramento rispetto ai risultati degli anni precedenti. La situazione finanziaria si è aggravata a causa di scelte strategiche che non hanno portato i risultati sperati. Di recente, sono stati annunciati tagli al personale, mentre l’azienda si prepara a lanciare nuovi titoli nel prossimo futuro. La crisi ha portato a una riorganizzazione delle attività e a una revisione delle priorità aziendali.

? Domande chiave Quali errori strategici hanno causato il deficit di 1,2 miliardi?. Come influiranno i tagli al personale sulla qualità dei prossimi titoli?. Chi potrebbe acquisire Ubisoft dopo il crollo del valore azionario?. Perché i flop di Star Wars e Avatar hanno messo in crisi l'azienda?.? In Breve Net Bookings in calo del 17% con 1.525 milioni di euro registrati.. Flop commerciali di Avatar Frontiers of Pandora e Star Wars Outlaws pesano sui conti.. Tagli all'organico colpiscono studi in Svezia, Finlandia, USA, Canada e Ubisoft Milan.. Titolo azionario crollato del 92% in cinque anni arrivando a 4,79 euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ubisoft nel baratro: il deficit netto schizza a 1,2 miliardi di euro

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