Ancona sfogo choc di don Samuele | Siamo ostaggi dei maranza spacciano pure in chiesa Una lettera a prefetto e sindaco

Un sacerdote di Ancona ha scritto una lettera al prefetto e al sindaco denunciando che il sagrato della chiesa è ormai frequentato da 30 o 40 giovani contemporaneamente, alcuni dei quali sono coinvolti nello spaccio di droga. Secondo quanto riferito, questa zona viene considerata come una sorta di area libera, dove si verifica anche attività di spaccio, creando situazioni di disagio e preoccupazione.

ANCONA «Il sagrato della chiesa è diventato una zona franca dove stazionano anche 30 o 40 ragazzi contemporaneamente, alcuni dediti anche allo spaccio di droga». Fa l’equilibrista tra lo sbigottimento e la disperazione don Samuele Costantini, parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Da tempo, la sua parrocchia è diventata terra di nessuno, ostaggio di quelli che pure lui chiama «maranza», giovanissimi tra i 16 ed i 20 anni, di diverse nazionalità, che con arroganza e spregiudicatezza hanno trasformato questo spazio di sacralità nel loro personalissimo regno del crimine e della sregolatezza. Il grido d’aiuto Una situazione arrivata al limite, tanto da spingere don Samuele a riversare il suo grido d’aiuto in una lunga lettera inviata al prefetto Valiante, al sindaco Silvetti e al suo vescovo Spina.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, sfogo choc di don Samuele: «Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa». Una lettera a prefetto e sindaco Notizie correlate Condannato Don Alì a Torino: due anni di carcere per il "re dei maranza", sbotta in tribunale contro la giudiceDue anni di carcere per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; dieci mesi di reclusione per uno dei suoi complici e un anno per l’altro. Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di...