Un residente di via Berti ha denunciato un clima di degrado e insicurezza nel quartiere, caratterizzato da furti frequenti e promesse di intervento non mantenute. Dopo vent’anni di tentativi di cambiare la situazione, il comitato di quartiere è stato sciolto per stanchezza. La sensazione di vivere in una zona senza regole si aggiunge all’esperienza quotidiana di chi abita in quella strada.

Il grido d’allarme di uno storico esponente del comitato di quartiere: «Tra furti in casa, bivacchi e cantieri infiniti siamo stati dimenticati da tutte le amministrazioni, la situazione è ormai insostenibile» ANCONA – Vent’anni di battaglie, un comitato di quartiere sciolto per sfinimento e la sensazione di vivere in una "terra di nessuno". È un grido d’allarme intriso di amarezza quello di Giuseppe Primucci, storico esponente del comitato zona Stazione-Palombella, che oggi punta il dito contro una situazione diventata insostenibile: «Siamo stati dimenticati da tutti, ieri dal centrosinistra e oggi dal centrodestra». L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ennesima violazione della proprietà privata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Degrado e insicurezza in via Berti: lo sfogo di un residente tra furti e promesse mancate

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