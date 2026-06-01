A sei anni dall’inizio della pandemia, Codogno torna al centro del dibattito politico e ideologico. Durante la Notte Bianca, un esponente del Pd ha commentato che per un personaggio pubblico la pandemia non sarebbe stata credibile. La città, ancora oggi, si trova coinvolta nelle discussioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sui suoi effetti, mantenendo un ruolo di primo piano nel confronto pubblico.

Codogno (Lodi) A sei anni di distanza dalla pandemia, Codogno si riscopre ancora epicentro del dibattito politico e ideologico legato al Covid-19. A riaccendere i riflettori sulla città simbolo del virus è una polemica scoppiata a ridosso della Notte Bianca, che vedrà protagonista sul palco il cantautore Enrico Ruggeri, atteso per il concerto del 4 luglio. Una scelta artistica, quella dell’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Francesco Passerini, che ha scatenato la reazione dell’opposizione. La miccia è stata accesa da un recente video di Ruggeri che, prendendo spunto dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori, critico verso i cantanti che fanno politica sul palco, ha rivendicato con orgoglio il proprio impegno sociale, sottolineando di essersi sempre schierato "controcorrente", pagando anche il prezzo dell’ostracismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ruggeri alla Notte Bianca, il Pd: "Per lui pandemia non credibile"

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