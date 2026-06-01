La squadra di rugby di serie C ha vinto 22-14 contro il Tirreno, ma la promozione è andata al Livorno. I Gispi Tigers, con una vittoria in rimonta in trasferta, hanno concluso una stagione storica, arrivando a contendersi la promozione in Serie B per la prima volta negli ultimi dieci anni. Tuttavia, non sono riusciti a ottenere la promozione.

Con la vittoria in rimonta di ieri, in trasferta contro il Tirreno, i Gispi Tigers hanno concluso la "stagione dei record": mai, perlomeno negli ultimi dieci anni, il club era arrivato a giocarsi concretamente la promozione in Serie B. I 54 punti messi in cascina dagli uomini di Luca Nuti e Simone Pagliai non sono tuttavia bastati a tagliare il traguardo per primi, perchè come previsto il Livorno Rugby ha vinto il proprio match e ha respinto l’assalto pratese. Niente drammi, ad ogni modo: resta la certezza di un’annata agonistica forse superiore alle aspettative. Nell’ultimo incontro della fase promozione del campionato di Serie C, i Tigers hanno comunque chiuso in bellezza, regolando a Cecina (22-14) il Tirreno Rugby terza forza del raggruppamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby serie C: la squadra di Nuti e Pagliai ha battuto il Tirreno (22-14) ma ad essere promosso è il Livorno. I Gispi Tigers vincono in rimonta ma non basta

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