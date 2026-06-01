Rugby serie C | la squadra di Nuti e Pagliai ha battuto il Tirreno 22-14 ma ad essere promosso è il Livorno I Gispi Tigers vincono in rimonta ma non basta

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La squadra di rugby di serie C ha vinto 22-14 contro il Tirreno, ma la promozione è andata al Livorno. I Gispi Tigers, con una vittoria in rimonta in trasferta, hanno concluso una stagione storica, arrivando a contendersi la promozione in Serie B per la prima volta negli ultimi dieci anni. Tuttavia, non sono riusciti a ottenere la promozione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la vittoria in rimonta di ieri, in trasferta contro il Tirreno, i Gispi Tigers hanno concluso la "stagione dei record": mai, perlomeno negli ultimi dieci anni, il club era arrivato a giocarsi concretamente la promozione in Serie B. I 54 punti messi in cascina dagli uomini di Luca Nuti e Simone Pagliai non sono tuttavia bastati a tagliare il traguardo per primi, perchè come previsto il Livorno Rugby ha vinto il proprio match e ha respinto l’assalto pratese. Niente drammi, ad ogni modo: resta la certezza di un’annata agonistica forse superiore alle aspettative. Nell’ultimo incontro della fase promozione del campionato di Serie C, i Tigers hanno comunque chiuso in bellezza, regolando a Cecina (22-14) il Tirreno Rugby terza forza del raggruppamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rugby serie c la squadra di nuti e pagliai ha battuto il tirreno 22 14 ma ad essere promosso 232 il livorno i gispi tigers vincono in rimonta ma non basta
© Lanazione.it - Rugby serie C: la squadra di Nuti e Pagliai ha battuto il Tirreno (22-14) ma ad essere promosso è il Livorno. I Gispi Tigers vincono in rimonta ma non basta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

RUGBY. I Gispi Tigers in gran spolvero: regolato il BellariaI Gispi Tigers hanno affrontato il Bellaria Cappuccini in una partita disputata a Coiano, vincendo con un punteggio di 24-5.

Gispi Tigers, il settore giovanile si riorganizzaOggi alle 14,30 i Gispi Tigers giocano la decima giornata della fase promozione del campionato di Serie C.

Temi più discussi: Tigers che peccato: non va oltre il pari; Rugby serie C: la squadra di Nuti e Pagliai ha battuto il Tirreno (22-14) ma ad essere promosso è il Livorno. I Gispi Tigers vincono in rimonta ma non basta; Tigers che peccato | non va oltre il pari.

gispi tigers rugby serie c laRugby serie C: la squadra di Nuti e Pagliai ha battuto il Tirreno (22-14) ma ad essere promosso è il Livorno. I Gispi Tigers vincono in rimonta ma non bastaCon la vittoria in rimonta di ieri, in trasferta contro il Tirreno, i Gispi Tigers hanno concluso la stagione dei record: mai, perlomeno negli ultimi dieci anni, il club era arrivato a giocarsi conc ... sport.quotidiano.net

Gispi Tigers sconfitti dal Tirreno Rugby: scivolano al quarto posto in Serie CUna sconfitta interna, maturata a sorpresa, che fa scivolare il club in quarta posizione nella classifica del girone-promozione. E’ la battuta d’arresto fatta registrare dai Gispi Tigers domenica ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web