gispi tigers il settore giovanile si riorganizza

Oggi alle 14,30 i Gispi Tigers giocano la decima giornata della fase promozione del campionato di Serie C. La partita si svolge nel capoluogo umbro e vede gli uomini di Nuti e Pagliai affrontare il Perugia Junior, che si trova all’ultimo posto in classifica con due punti. Il settore giovanile del club si sta riorganizzando in vista di questa sfida.

Oggi alle 14,30, i Gispi Tigers saranno impegnati nella decima giornata della fase promozione del campionato di Serie C: nel capoluogo umbro, gli uomini di Nuti e Pagliai sfideranno il Perugia Junior fanalino di coda (2 punti). Con l’obiettivo di vincere, confortati dal pronostico che emerge alla luce della differenza-punti: i Tigers sono attualmente terzi in campionato con 33 punti, ad una lunghezza di distanza dal Tirreno Rugby (secondo a quota 34) e dal Livorno capolista (36 punti). E troveranno una compagine che sin qui non ha mai vinto: i rugbisti pratesi mirano ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Intanto, è arrivato un nuovo sviluppo in merito al riassetto del movimento giovanile pratese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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