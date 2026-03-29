Nella quattordicesima giornata della Soladria Serie A Élite di rugby, Valorugby ha sconfitto Rovigo nel match domenicale posticipato. La vittoria ha contribuito ad avvicinare le squadre in testa alla classifica, rendendo più compatta la posizione delle prime della classe. La giornata ha offerto ulteriori elementi di interesse per la classifica finale della stagione.

Si chiude con il posticipo domenicale la quattordicesima giornata della Soladria Serie A Élite, che conferma una corsa playoff sempre più combattuta e ricca di spunti. Gli anticipi avevano già lanciato segnali chiari: le Fiamme Oro passano con autorità a Vicenza (11-51), scavando il solco nella ripresa grazie a precisione al piede e qualità offensiva; il Petrarca travolge i Lyons 63-21 dopo un primo tempo di altissimo livello, fatto di ritmo e concretezza; netto anche il successo del Mogliano su Biella (54-12), indirizzato già nei primi quaranta minuti. Tre gare dominate dalle vincitrici, capaci di imporre il proprio gioco e mantenere il controllo per tutta la durata dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Serie A Èlite: Valorugby batte Rovigo, si accorcia la classifica in vetta

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