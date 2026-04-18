Il Valorugby si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Petrarca, una squadra che ha mantenuto il proprio predominio sul campo. La partita si svolgerà al Mirabello di Reggio, uno degli ultimi due stadi ancora in piedi, insieme al Geremia di Padova, entrambe formazioni storiche nel campionato. La gara rappresenta un’occasione per il Valorugby di cercare di rompere un tabù che dura da tempo.

Come in un romanzo di Tolkien o in un poema dell’Ariosto solo due rocche sono rimaste in piedi: il Mirabello di Reggio e il Geremia di Padova. Violato lo stadio Battaglini di Rovigo dalle armate di Viadana, espugnato il Gamboni di Roma dal Valorugby, conquistato lo Zaffanella viadanese dai rodigini, tutti i grandi stadi del campionato sono pian piano caduti. Tranne due. Al Mirabello il Valorugby ha vinto tredici partite su tredici, al Geremia il Petrarca ne ha vinte undici su undici. Oggi, nella penultima giornata di A Elite, i granata reggiani giocano nello stadio padovano e proveranno a spezzarne l’imbattibilità. Il calcio d’inizio è alle 15.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valorugby pronto a infrangere il tabù Petrarca

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