Rugby il Cus Catania perde ad asti col Monferrato e si ferma a un passo dal sogno promozione in A
Il Cus Catania rugby ha perso in trasferta contro il Monferrato, con il punteggio di 35-15, restando fuori dalla promozione in Serie A. La squadra ha combattuto fino all’ultimo minuto, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La partita ha concluso una stagione considerata eccezionale, che aveva portato la squadra vicino alla promozione. La sconfitta ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Un’altra grande partita, al termine di una stagione eccezionale. Il Cus Catania Rugby perde contro un avversario di grande valore, lotta fino all’ultimo, va vicino ad un finale che avrebbe fatto raccontare un epilogo diverso, ma alla fine cede 35-15 e si ferma ad un passo dal sogno promozione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Rugby Noceto vs Cus Catania 29-7. Test Match giocato a Trapani allex campo coni .
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