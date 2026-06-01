Rugby il Cus Catania perde ad asti col Monferrato e si ferma a un passo dal sogno promozione in A

Notizia in breve

Il Cus Catania rugby ha perso in trasferta contro il Monferrato, con il punteggio di 35-15, restando fuori dalla promozione in Serie A. La squadra ha combattuto fino all’ultimo minuto, ma non è riuscita a ribaltare il risultato. La partita ha concluso una stagione considerata eccezionale, che aveva portato la squadra vicino alla promozione. La sconfitta ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo finale.