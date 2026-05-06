Il sogno di Ruggeri si ferma ad un passo dalla finale | a Budapest va l’Arsenal Atlético eliminato

A Budapest, l'Arsenal si è qualificato per la finale dopo aver eliminato l'Atlético, interrompendo il sogno di Ruggeri di arrivare alla partita decisiva. Ruggeri, calciatore bergamasco, era vicino a diventare il primo della sua città a partecipare a una finale da quando giocò Donadoni. La sua presenza in campo non è bastata, e ora il sogno si ferma a un passo dall'obiettivo.

Poteva essere il primo bergamasco dai tempi di Roberto Donadoni a giocare titolare una finale di Champions League, invece il sogno di Matteo Ruggeri si è infranto di fronte all’ Arsenal nella semifinale di ritorno, con la sconfitta per 1-0 che, unita al pareggio per 1-1 nella gara d’andata di una settimana fa, è costata l’eliminazione all’Atlético Madrid. L’esterno classe 2002 di Zogno è ormai un intoccabile nella formazione del Cholo Simeone e anche un idolo della tifoseria, tanto che gli è stata anche dedicata una canzone pubblicata sulle piattaforme musicali da una fanpage. E anche all’Emirates è stato nell’undici titolare, ma la sua nottata non è stata proprio delle migliori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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