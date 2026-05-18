Sammauresi a un passo dal sogno si avvicina la promozione in A3 | netto tris al Volley Veneto Bardolino
La squadra di Sammauresi si avvicina alla promozione in Serie A3 dopo aver vinto il primo incontro della finale. Nella partita, la Sab Group Rubicone ha battuto con un risultato di 3-0 il Volley Veneto Bardolino. La vittoria permette alla formazione di consolidare il vantaggio nella serie e di avvicinarsi alla promozione. La sfida si è svolta in casa della squadra di Sammauresi, che ora ha un passo in più verso l’obiettivo.
La Sab Group Rubicone fa suo il primo round della finale per la promozione in Serie A3, superando con un netto 3-0 il Volley Veneto Bardolino. In una cornice di pubblico straripante ed entusiasta, i ragazzi di coach Mascetti hanno sfoderato una prestazione magistrale per determinazione e lucidità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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