Rugby scandalo doping in Georgia | 36 anni di squalifiche!

Un nuovo scandalo di doping ha coinvolto il rugby in Georgia, portando alla luce 36 anni di squalifiche per vari atleti. La vicenda ha portato alla sospensione di numerosi giocatori e ha sollevato dubbi sulla trasparenza del settore sportivo nel paese. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra appassionati e addetti ai lavori, che ora attendono chiarimenti ufficiali sulle accuse e sui procedimenti legali avviati. La situazione ha messo in discussione l’immagine di una nazionale nota per il suo spirito di sacrificio e orgoglio.

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Il rugby georgiano si scopre improvvisamente fragile, opaco, quasi irriconoscibile dietro la retorica romantica di una nazionale costruita su sacrificio, mischie feroci e orgoglio caucasico. L’inchiesta “Operation Obsidian”, portata avanti per quattro anni da World Rugby e WADA, ha squarciato il velo su un sistema che va ben oltre il semplice errore individuale: scambi di campioni di urina, controlli antidoping anticipati agli atleti e un meccanismo organizzato per aggirare le regole proprio nei mesi precedenti alla Coppa del Mondo 2023. Sei giocatori della nazionale e una figura centrale dello staff medico sono stati travolti da squalifiche pesantissime, per un totale vicino ai 36 anni complessivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, scandalo doping in Georgia: 36 anni di squalifiche! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rugby Europe Championship, Portogallo campione, mentre la Georgia affonda nello scandalo dopingDopo anni di dominio georgiano, il trono del rugby europeo fuori dal Sei Nazioni cambia padrone. Nuovo scandalo doping in Kenya, altri 30 atleti di diverse discipline sospesi: il fenomeno del no-showLo scandalo del doping in Kenya si è allargato ancor più coinvolgendo oltre l'atletica leggera anche gli altri sport come basket e calcio. Temi più discussi: Doping, la nazionale di Rugby della Georgia travolta da 36 anni complessivi di squalifiche; Scandalo doping nel rugby: Georgia travolta da 36 anni di squalifiche; Scandalo doping nel rugby georgiano: 36 anni di sospensioni! Tre giocatori squalificati giocarono contro l'Italia nel 2022; La lezione di garantismo sportivo di Bernard Hinault. Bello vedervi ridotti cosi: parlare dell @Inter tutti i gg della vs misera vita sportiva. Dalla retrocessione per illecito, dal doping, alla falsificazione dei bilanci e ai patteggiamenti per restare in serie A. Fautori dello scandalo più ripugnante mai successo nello spor x.com Scandalo doping nel rugby georgiano: 36 anni di sospensioni! Tre giocatori squalificati giocarono contro l'Italia nel 2022World Rugby e Wada hanno annunciato pene esemplari per 6 giocatori e un membro dello staff medico della nazionale georgiana: nel periodo 2022-23 avrebbero taroccato i controlli antidoping ... sport.virgilio.it Russia, ministero Sport: scandalo Sharapova usato per attaccarciRoma, (askanews) – Lo scandalo doping che sta investendo la Russia è un tema conveniente utilizzato dagli attivisti politici per attaccare la Russia. Ne è convinta la viceministro dello Sport, ... affaritaliani.it