Il Vicenza ha ufficialmente riconquistato la promozione in Serie B dopo quattro stagioni, chiudendo il campionato di Serie C con la prima posizione nel girone A. La squadra ha concluso la stagione con un campionato da record, e la festa si è svolta davanti a uno stadio “Romeo Menti” completamente pieno, in attesa di celebrare la vittoria.

Era solo una formalità, questione di aritmetica. Adesso è arrivata: il Vicenza domina il girone A di Serie C e torna in Serie B dopo quattro anni di attesa. La formazione di Fabio Gallo ha sconfitto 2-1 l’Inter U23 grazie ai gol di Capello e Stuckler, festeggiando davanti ai propri tifosi una promozione che si attendeva da tempo. Dopo 26 anni infatti il club vicentino torna a festeggiare una vittoria di un campionato. L’ultima promozione conquistata sul campo risale al 201920, in piena emergenza Covid, tra stadi chiusi e piazze deserte. Prima di allora, bisogna tornare al 19992000, l’anno dello storico ritorno in Serie A. In mezzo ci sono due riammissioni in B dopo due retrocessioni sul campo, un ripescaggio, un fallimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Vicenza torna in Serie B dopo 4 anni: campionato da record per i biancorossi, è festa in un “Romeo Menti” sold-out

Articoli correlati

Impresa Vicenza, torna in Serie B dopo quattro anni: promosso con sei giornate d’anticipoCon sei giornate d'anticipo il Vicenza festeggia la promozione in Serie B: ha dominato il Girone A della Serie C e ha blindato il primo posto con...

Leggi anche: Campionato vinto a marzo, il Vicenza può aggiungersi ai club da record. Ci sono Psg, Liverpool, Bayern…

Una selezione di notizie su Romeo Menti

Temi più discussi: Stadio Romeo Menti sold-out per la sfida tra LR Vicenza e Italia U23; Finalmente Vicenza: il Lanerossi torna in Serie B dopo quattro anni!; Lanerossi Vicenza, assalto al Menti. Lunedì la promozione in Serie B potrebbe essere matematica. Curva Nord tutta ai biancorossi; Il Vicenza torna in Serie B! Battuta 2-1 l'Inter U23 e promozione aritmetica con sei giornate d'anticipo: il capolavoro di Gallo e i numeri dell'impresa.

Finalmente Vicenza: il Lanerossi torna in Serie B dopo quattro anni!È festa grande allo stadio Romeo Menti, che festeggia il ritorno in Serie B del Vicenza dopo quattro anni di purgatorio in terza serie. La squadra di Fabio Gallo supera per 2-1 l'Inter Under 23 guidat ... msn.com

Vicenza promosso in Serie B! Dominato il Girone A, festa biancorossa al MentiIl Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni di attesa. La squadra allenata da Fabio Gallo ha conquistato la promozione matematica grazie alla vittoria. tuttomercatoweb.com

Juve Stabia - Carrarese gara del Romeo Menti di Castellammare Di Stabia, ecco il dato spettatori della partita. Leggi articolo completo https://magazinepragma.com/calcio/juvestabia/juve-stabia-carrarese-1-1-il-dato-spettatori/utm_source=dlvr.it&utm_mediu - facebook.com facebook