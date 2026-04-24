Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il cessate il fuoco tra Libano e Israele sarà esteso di tre settimane. La Cnn ha riferito che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire con attacchi sulla regione di Hormuz nel caso in cui la tregua dovesse saltare. La notizia arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

Le forze armate americane stanno preparando piani di emergenza per colpire le difese iraniane nello Stretto di Hormuz qualora il fragile cessate il fuoco dovesse crollare. Lo riferisce la Cnn, in base a funzionari Usa, secondo cui il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d’attacco rapido e delle minacce costiere, al fine di mantenere aperta il braccio di mare da cui transita il 20% del petrolio mondiale. “Le forze armate americane continuano a fornire opzioni al presidente Trump e tutte le opzioni restano sul tavolo”, ha commentato un funzionario del Pentagono, sulla pianificazione degli obiettivi. Il...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano-Israele: Trump annuncia l’estensione del cessate il fuoco per tre settimane. Cnn: “Usa pronti ad attacchi su Hormuz se salta la tregua”

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