È stato denunciato il furto dell’opera di Maurizio Cattelan intitolata “Comedian” dal Centre Pompidou-Metz in Francia. L’opera, costituita da una banana attaccata a una parete, era esposta nel museo. La banana, chiamata anche “la banana di Cattelan”, ha suscitato attenzione per il suo valore simbolico e commerciale, anche in relazione a precedenti furti di opere d’arte di artisti contemporanei.

È stato denunciato il furto di un frutto. È infatti scomparsa dal Centre Pompidou-Metz, in Francia, l’opera di Maurizio Cattelan “Comedian”. Si tratta della famosa banana attaccata al muro con del nastro adesivo. Si tratta di una banana vera, un frutto che in diverse occasioni è stato mangiato in eventi organizzati e che, per necessità, viene sostituito ogni tre giorni. Il valore dell’opera però non è nella banana in sé, che subisce invece le variazioni dei prezzi di frutta e verdura, ma deriva dal certificato di autenticità e dal protocollo che ne regola l’esposizione. La banana è stata quindi sostituita con un’altra semplice banana, ma il museo ha voluto condannare l’atto del furto, perché “mina il rispetto dovuto alle opere esposte”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rubata la banana di Cattelan, qual è il valore di “Comedian”: i precedenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La banana di Cattelan sparisce ancora, rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia

Rubata al Pompidou di Metz la banana di Cattelan, il significato dell’opera che vale oltre 5 milioni di euroIl 30 maggio è stato segnalato il furto della banana di Maurizio Cattelan, esposta al Centre Pompidou di Metz.

Temi più discussi: Rubata la banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz; Francia, sparita di nuovo la banana dell'opera di Maurizio Cattelan; La banana di Cattelan sparisce ancora, rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia; La banana di Cattelan è stata rubata di nuovo. Trafugata (o mangiata?) da un visitatore al Pompidou di Metz.

Ci risiamo, rubata ancora una volta la banana di Cattelan x.com

Rubata la banana di Cattelan (di nuovo): ecco perché non basta cambiare il fruttoIl Centre Pompidou di Metz ha sporto denuncia contro ignoti dopo il furto di Comedian, la celebre banana di Maurizio Cattelan trafugata nel pomeriggio ... msn.com

Rubata la banana di Cattelan, qual è il valore di Comedian: i precedentiIl famoso frutto di Cattelan è sparito dalla mostra. Il museo denuncia il furto. Ecco quanto vale e perché la banana è stata già sostituita ... quifinanza.it

Cerco la persona che mi ha aiutato dopo l'incidente in bicicletta di Chelsea la settimana scorsa reddit