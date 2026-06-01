Rubata al Pompidou di Metz la banana di Cattelan il significato dell’opera che vale oltre 5 milioni di euro

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 maggio è stato segnalato il furto della banana di Maurizio Cattelan, esposta al Centre Pompidou di Metz. L’opera, chiamata Comedian, è stata rubata dal museo, che ha presentato denuncia. La banana, valutata oltre 5 milioni di euro, è stata rimossa dall’esposizione e il furto ha attirato l’attenzione sul valore e sulla notorietà dell’opera nel contesto dell’arte contemporanea.

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Rubata ancora una volta Comedian, la banana di Maurizio Cattelan esposta al Centre Pompidou di Metz. Il museo ha denunciato il furto avvenuto il 30 maggio e ancora una volta l'attenzione è tornata sull'opera, la sua storia e il valore dell'arte nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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