Rubata al Pompidou di Metz la banana di Cattelan il significato dell’opera che vale oltre 5 milioni di euro
Il 30 maggio è stato segnalato il furto della banana di Maurizio Cattelan, esposta al Centre Pompidou di Metz. L’opera, chiamata Comedian, è stata rubata dal museo, che ha presentato denuncia. La banana, valutata oltre 5 milioni di euro, è stata rimossa dall’esposizione e il furto ha attirato l’attenzione sul valore e sulla notorietà dell’opera nel contesto dell’arte contemporanea.
Rubata ancora una volta Comedian, la banana di Maurizio Cattelan esposta al Centre Pompidou di Metz. Il museo ha denunciato il furto avvenuto il 30 maggio e ancora una volta l'attenzione è tornata sull'opera, la sua storia e il valore dell'arte nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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