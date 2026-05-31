La banana di Cattelan sparisce ancora rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia

(Adnkronos) – La banana di Cattelan è stata rubata. Nuovo colpo di scena attorno a Comedian, la celebre e controversa opera dell'artista padovano Maurizio Cattelan, composta da una banana fissata al muro con del nastro adesivo. Il Museo Pompidou-Metz, nell'est della Francia, ha denunciato alle autorità il furto del frutto, elemento centrale dell'installazione artistica valutata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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