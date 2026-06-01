Rubata la banana di Cattelan al museo | l’opera da milioni sparisce di nuovo

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La banana più famosa del mondo è sparita di nuovo. L'opera Comedian di Maurizio Cattelan, diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili e controversi dell'arte contemporanea, è stata rubata dal Centre Pompidou-Metz, nell'est della Francia. Il furto è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 30 maggio da un addetto alla sorveglianza del museo e ha spinto immediatamente l'istituzione francese a presentare una denuncia contro ignoti. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, riportando sotto i riflettori un'opera che fin dalla sua prima apparizione ha suscitato dibattiti, polemiche, provocazioni e gesti dimostrativi. Una banana che vale milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

rubata la banana di cattelan al museo l8217opera da milioni sparisce di nuovo
© Ilgiornale.it - Rubata la banana di Cattelan al museo: l’opera da milioni sparisce di nuovo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA REPUBBLICA DELLE BANANE

Video LA REPUBBLICA DELLE BANANE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La banana di Cattelan sparisce ancora, rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia

Leggi anche: Banana di Cattelan rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia, tutte le vicissitudini dell'opera pop

Temi più discussi: Rubata la banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz; Francia, sparita di nuovo la banana dell'opera di Maurizio Cattelan; La banana di Cattelan sparisce ancora, rubata dal museo Pompidou-Metz in Francia; La banana di Cattelan è stata rubata di nuovo. Trafugata (o mangiata?) da un visitatore al Pompidou di Metz.

rubata la banana diRubata la banana di Cattelan, qual è il valore di Comedian: i precedentiIl famoso frutto di Cattelan è sparito dalla mostra. Il museo denuncia il furto. Ecco quanto vale e perché la banana è stata già sostituita ... quifinanza.it

rubata la banana diRubata al Pompidou di Metz la banana di Cattelan, il significato dell’opera che vale oltre 5 milioni di euroEnnesimo furto in Francia. Dopo quello all'Arsenio Lupin avvenuto al Louvre lo scorso ottobre, anche il Museo Pompidou-Metz ha denunciato il furto di Comedian, la controversa banana fissata al muro co ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web