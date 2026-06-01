La banana più famosa del mondo è sparita di nuovo. L'opera Comedian di Maurizio Cattelan, diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili e controversi dell'arte contemporanea, è stata rubata dal Centre Pompidou-Metz, nell'est della Francia. Il furto è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 30 maggio da un addetto alla sorveglianza del museo e ha spinto immediatamente l'istituzione francese a presentare una denuncia contro ignoti. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, riportando sotto i riflettori un'opera che fin dalla sua prima apparizione ha suscitato dibattiti, polemiche, provocazioni e gesti dimostrativi. Una banana che vale milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rubata la banana di Cattelan al museo: l’opera da milioni sparisce di nuovo

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LA REPUBBLICA DELLE BANANE

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Francia, rubata banana di Cattelan nel museo Pompidou di Metz x.com

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