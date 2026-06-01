Un uomo di 46 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri per aver rubato uno zaino a una guardia giurata presso il pronto soccorso di un ospedale. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma. L’accusa formulata nei suoi confronti è furto aggravato.

LUCCA – Un furto al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca è costato l’arresto a un 46enne italiano senza fissa dimora, fermato dai carabinieri nella mattinata di ieri con l’accusa di furto aggravato. I fatti risalgono alle 7,30 di giovedì, quando la centrale operativa della compagnia carabinieri di Lucca ha ricevuto una segnalazione dall’ ospedale San Luca. Una guardia giurata in servizio all’ingresso del pronto soccorso aveva notato la sparizione del proprio zaino, lasciato per pochi minuti incustodito alla postazione mentre si trovava a intervenire in un reparto. Nello zaino c’erano effetti personali, un paio di occhiali da sole e il badge aziendale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ruba uno zaino alla guardia giurata del pronto soccorso dell’ospedale San Luca: arrestato 46enne

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