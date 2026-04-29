Paziente 46enne fuori di sé in ospedale a Messina locali danneggiati e guardia giurata aggredita | arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato all'ospedale Papardo di Messina dopo aver danneggiato arredi e aver aggredito una guardia giurata. La scena si è verificata mentre il paziente si trovava in stato di agitazione, causando danni alla struttura e ferendo un addetto alla sicurezza. Le forze dell'ordine sono intervenute per fermare l’uomo, che è stato condotto in custodia.

Eseguito un arresto a Messina per danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi presso l’Azienda Ospedaliera Papardo dove un uomo di 46 anni è stato fermato dopo aver aggredito una guardia giurata e danneggiato i locali dell’ospedale. L’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso la struttura sanitaria Papardo, dove gli agenti sono intervenuti per fermare un uomo in stato di agitazione. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il personale del Posto di Polizia presente all’interno dell’ospedale, con il supporto delle Volanti, è stato chiamato ad agire quando il 46enne messinese, trasportato in ambulanza, ha improvvisamente perso il controllo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paziente 46enne fuori di sé in ospedale a Messina, locali danneggiati e guardia giurata aggredita: arrestato Notizie correlate “Totale solidarietà a Maurizio”, il sostegno del sindacato alla guardia giurata aggredita all'ospedale PiemonteSostegno dalla Uil e Uiltucs alla guardia giurata ferita mentre interveniva per contenere l’escalation di un uomo che si era recato in ospedale per... Aggressione all'ospedale Papardo, ferita una guardia giurata: fermato dalla polizia un paziente in forte agitazioneMomenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, dove un intervento del 118 si è trasformato in un episodio di violenza che ha richiesto... Altri aggiornamenti Paziente 46enne fuori di sé in ospedale a Messina, locali danneggiati e guardia giurata aggredita: arrestatoUn 46enne arrestato a Messina per danneggiamento e aggressione a pubblico ufficiale all'ospedale Papardo. Arresti domiciliari in attesa del processo. virgilio.it Bologna, violenza sessuale su due pazienti: operatore socio sanitario sospeso per un annoL'uomo, 46enne, è incensurato. La prima paziente di 22 anni, ricoverata nel reparto di Urologia dell'ospedale Maggiore, denunciò tutto alla stampa ... corrieredibologna.corriere.it