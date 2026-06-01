Ruba un monopattino e dà di matto in un negozio poi calci e pugni ai poliziotti

Un uomo ha rubato un monopattino elettrico e, successivamente, ha avuto un episodio di violenza in un negozio, colpendo con calci e pugni gli agenti intervenuti. Nei giorni precedenti, si era avvicinato al fratello di una vittima, fingendo di conoscerlo e chiedendogli in prestito il monopattino, promettendo di restituirlo subito.

Qualche giorno prima aveva avvicinato il fratello della vittima, fingendo di conoscerlo. Gli aveva chiesto di prestargli il monopattino elettrico per sbrigare una commissione: sarebbe tornato presto. Non si è più visto. Quando la vittima lo ha riconosciuto nel piazzale della stazione della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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