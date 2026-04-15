Coppia ruba al supermercato lui prende a calci e pugni i poliziotti per fuggire

Da bresciatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, una coppia è stata sorpresa a rubare in un supermercato. Dopo il furto, il 29enne nigeriano con precedenti e protezione internazionale ha cercato di scappare, prendendo a calci e pugni gli agenti intervenuti. La Polizia di Stato di Brescia ha fermato i due durante le operazioni di arresto, con il giovane che ha opposto resistenza e violenza ai poliziotti.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Brescia, con le Volanti della Questura e del Commissariato Carmine, ha arrestato un 29enne nigeriano con precedenti e status di protezione internazionale, per l’accusa di furto aggravato in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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