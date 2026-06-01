Ruba infissi in un' abitazione e fugge su scooter rubato arrestato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Camporotondo Etneo dopo aver rubato infissi da un’abitazione e poi fuggito a bordo di uno scooter rubato. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento sul territorio. La refurtiva e lo scooter sono stati sequestrati.

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato un 35enne residente a Misterbianco. L'uomo è accusato dei reati di furto aggravato in abitazione, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.L'intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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