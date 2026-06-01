RTL-Sky Deutschland fusione completata | nuovo polo media da 12,3 milioni di utenti

Notizia in breve

RTL Group ha completato l’acquisizione di Sky Deutschland, portando a un totale di 12,3 milioni di abbonati nel nuovo polo media. La fusione permette di integrare le piattaforme e i servizi di entrambe le aziende, creando un’unica realtà nel settore dei media in Europa. La società ora gestisce un portafoglio di clienti più ampio, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie e sinergie nel mercato mediatico europeo.