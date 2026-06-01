RTL-Sky Deutschland fusione completata | nuovo polo media da 12,3 milioni di utenti
RTL Group ha completato l’acquisizione di Sky Deutschland, portando a un totale di 12,3 milioni di abbonati nel nuovo polo media. La fusione permette di integrare le piattaforme e i servizi di entrambe le aziende, creando un’unica realtà nel settore dei media in Europa. La società ora gestisce un portafoglio di clienti più ampio, con l’obiettivo di sviluppare nuove strategie e sinergie nel mercato mediatico europeo.
RTL Group completa l’acquisizione di Sky Deutschland: integrazione da 12,3 milioni di abbonati in DACHe nuove sinergie nel mercato media europeo. Il panorama mediatico europeo ha visto oggi il completamento di un’operazione destinata a ridisegnare gli equilibri dell’intrattenimento nell’area DACH. RTL Group ha ufficializzato la chiusura dell’acquisizione di Sky Deutschland, un passaggio che sancisce l’integrazione definitiva tra due dei marchi più iconici del settore. Il via libera, giunto dopo mesi di attese, ha ricevuto il sigillo incondizionato della Commissione Europea lo scorso 22 aprile, portando a compimento un percorso iniziato ufficialmente nel giugno 2025. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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