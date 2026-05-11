Trieste nuovo polo da 12 milioni | nasce la fabbrica Danieli-Shinagawa

A Trieste è stata inaugurata una nuova fabbrica, realizzata con un investimento di 12 milioni di euro, frutto di una collaborazione tra le aziende Danieli e Shinagawa. La struttura è stata aperta di recente e rappresenta un esempio di sinergia tra le due realtà industriali. Restano da chiarire i dettagli sulla gestione operativa del nuovo conglomerato societario formato dall’unione delle due aziende.

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? Punti chiave Come influenzerà questa sinergia tecnologica la siderurgia sostenibile globale?. Chi gestirà concretamente il nuovo conglomerato societario Shinagawa Danieli?. Quali tecnologie avanzate verranno integrate nei 5000 mq di stabilimento?. Come impatterà questo investimento da 12 milioni sul mercato asiatico?.? In Breve Investimento di 12 milioni tramite finanziamento agevolato FRIE e intermediazione CiviBank.. Produzione di 10mila tonnellate annue con fatturato stimato di 30 milioni di euro.. Sviluppo su 5mila mq tra uffici tecnici e aree logistiche a San Dorligo.. Protocollo d'intesa siglato a Buttrio sei mesi fa tra Interporto e Shindan Spa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, nuovo polo da 12 milioni: nasce la fabbrica Danieli-Shinagawa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trieste, nasce il nuovo polo sportivo a San Giovanni: 4 milioni investiti? Cosa scoprirai Quali discipline sportive potranno finalmente allenarsi in queste nuove palestre? Come cambierà la viabilità e il parcheggio intorno... Leggi anche: Monza, via ai lavori: nasce il nuovo polo sportivo da 2 milioni Si parla di: Il Frie e CiviBank finanziano l’investimento di Danieli a Trieste; Interporto di Trieste, prosegue l’iter per la fabbrica Danieli-Shinagawa.