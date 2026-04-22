Ok UE ridisegna mappa dei media tedeschi | via libera ad unione RTL - Sky Deutschland

L’Unione Europea ha approvato il progetto di fusione tra RTL e Sky Deutschland, creando un’unione nel settore dei media in Germania. La decisione consente ai due operatori di unire risorse riguardanti diritti sportivi e servizi di streaming, coinvolgendo più di 12 milioni di abbonati. La fusione modifica la mappa dei media nel paese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel mercato digitale e sportivo.

Diritti sportivi e streaming insieme dopo il via libera UE, con oltre 12 milioni di abbonati coinvolti. La Commissione Europea ha concesso il proprio nulla osta incondizionato all’acquisizione di Sky Deutschland da parte di RTL Group. L’annuncio spiana la strada verso la chiusura formale dell’operazione, prevista per il prossimo 1° giugno, quando il colosso lussemburghese e il venditore ComcastSky Group finalizzeranno i dettagli di un’integrazione destinata a ridefinire il concetto di sovranità mediatica in Europa. Thomas Rabe, CEO di RTL Group, ha accolto la decisione di Bruxelles non solo come un successo aziendale, ma come un tassello fondamentale di una strategia geopolitica più ampia.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Ok UE ridisegna mappa dei media tedeschi: via libera ad unione RTL - Sky Deutschland Notizie correlate Temu e eBay scalano: la mappa e-commerce si ridisegnaLa mappa degli acquisti online in Italia si sta ridisegnando rapidamente, con Amazon che mantiene la leadership assoluta mentre nuovi attori come... Manutenzione della Versiliana. Via libera al piano per il 2026. Sinergia con l’Unione dei comuniLotta alle piante infestanti, rimozione degli alberi a rischio crollo e tutela della "Periploca graeca", rara specie di liana rinvenuta anni fa da...