Power hits estate lo show di RTL 102.5 in diretta tv | dove vederlo domenica 31 maggio

Domenica 31 maggio, il Power Hits di RTL 102.5 sarà trasmesso in diretta TV dal Centrale del Foro Italico di Roma. Lo show musicale, dedicato alle hit estive, si svolge sul palco all'aperto e verrà visto in diretta televisiva. L’evento porta sul palco artisti e brani che dominano le classifiche di questa stagione. La trasmissione inizierà nel pomeriggio e proseguirà fino a sera, offrendo un'esperienza musicale dal vivo a un vasto pubblico.

Al Centrale del Foro italico di Roma vanno in onda le emozioni musicali dell’estate con il Power hits di RTL 102.5, in diretta Tv sul canale 36 del DTT e su RTL 102.5 Play. Lo show sarà mozzafiato. Perché il 31 maggio, il Centrale del Foro italico di Roma regalerà le emozioni musicali dell’estate con il Power hits di RTL 102.5. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva sul canale 36 del DTT e su RTL 102.5 Play. RTL 102.5 Power Hits Estate, tutti i cantanti sul palco e dove vedere il concerto in TV In occasione del decimo anniversario, RTL 102.5 Power Hits Estate – prima dell’evento finale all’Arena di Verona il prossimo 1° settembre –... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening

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