Un uomo di 53 anni è stato condannato a 11 anni di reclusione per aver abusato di due minori in casa sua. La sentenza arriva dopo che si è scoperto come abbia violato i precedenti divieti di avvicinamento, entrando comunque in contatto con le vittime. Sono state adottate misure specifiche per impedire all’uomo di avere ulteriori contatti con altri minori, anche attraverso controlli e restrizioni legali.

? Punti chiave Come ha fatto a violare i precedenti divieti di avvicinamento?. Quali misure specifiche impediranno all'uomo di contattare altri minori?. Perché il controllo sugli spostamenti del condannato sarà così costante?. Cosa prevede la sentenza riguardo alle attività lavorative del colpevole?.? In Breve Reati commessi tra il 2022 e il 2024 a Ceneselli. Vittime di 14 e 17 anni convivevano con l'imputato. Divieto di frequentare luoghi frequentati da minori per un anno. Obbligo di comunicare ogni spostamento alle forze dell'ordine. Sentenza di 11 anni e sei mesi per violenza sessuale su due minori a Ceneselli. Il tribunale di Rovigo ha condannato un uomo di 53 anni residente a Ceneselli a 11 anni e sei mesi di reclusione per i crimini commessi ai danni di due ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo: 11 anni per un 53enne che abusava di due minori a casa sua

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