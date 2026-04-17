Rovigo bimbo di due anni muore dopo operazione di routine | In ambulanza da Rovigo a Padova

A Rovigo, un bambino di due anni è deceduto durante un trasferimento in ambulanza a Padova. Il piccolo aveva subito un’operazione programmata, ma avrebbe avuto complicazioni durante l’intervento. Dopo aver avuto problemi di salute, è stato portato in ospedale in condizioni critiche e, durante il tragitto, è morto. La vicenda è al momento oggetto di verifiche da parte delle autorità sanitarie.

Un bimbo di due anni è morto durante il trasporto d'urgenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. A comunicarlo con una nota scritta l'azienda Ulss 5 Polesana, che ha espresso "profondo cordoglio" per il decesso del piccolo. E ha annunciato di aver già avviato "verifiche interne per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto"., La tragedia sarebbe avvenuta martedì 14 aprile. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, i genitori del bimbo lo avevano portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia perché doveva sottoporsi a una procedura chirurgica al momento non meglio definita. Proprio nella struttura di Rovigo, per complicazioni durante l'intervento, il bimbo sarebbe andato in arresto cardiaco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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