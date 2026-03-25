Bambini isolati nel bosco di Gibilmanna | intervento della Procura per due minori di 7 e 11 anni mai andati a scuola e senza vaccini

La polizia ha trovato e messo in sicurezza due bambini di 7 e 11 anni che si trovavano da tempo in un bosco di Gibilmanna, a Cefalù. I minori non avevano mai frequentato la scuola e non erano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. La Procura ha avviato un’azione legale per verificare le condizioni e le motivazioni del loro isolamento.

La polizia ha salvato due bambini isolati in un bosco a Cefalù: mai scolarizzati né vaccinati, vivevano con un “santone” L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Nel bosco senza scuola, né vaccini. Due bimbi portati via da una comunità in SiciliaDue bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da alcuni mesi, e fino a sabato scorso, in una comunità nel bosco di Gibilmanna,... Bambini del bosco, psichiatri sgomenti: “E’ crollata la dignità del Tribunale dei minori”. “Buttati anni di studi sui minori”«Attaccare il legame bambino-madre pone le condizioni che possono favorire un grave disturbo mentale»: Vittorino Andreoli, grande psicanalista, in... Contenuti utili per approfondire Bambini isolati Temi più discussi: Per la famiglia nel bosco non basta parlare di libertà: separare i figli senza comprendere il loro mondo può produrre traumi profondi; Famiglia nel bosco, perché Salvini e Meloni hanno trasformato in eroi due fricchettoni dalle idee estreme; Nuovo scontro istituzionale sul caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: da una parte la Garante nazionale per l'infanzia Marina Terragni, che ha visitato i bambini giovedì scorso, dall'altra i servizi sociali della casa famiglia, con accuse reciproche anche sul m; Famiglia nel bosco, arrivati gli ispettori del ministero: Al lavoro con serenità. Bambini nel bosco, spunta un altro caso. La comunità guidata da un santone: «Senza scuola, cure e vaccini», trasferiti in casa famigliaVivevano da mesi in un casolare isolato, in condizioni precarie e lontani da scuola e servizi sanitari. Due bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l’altro tedesco, sono stati individuati ... leggo.it Né scuola né vaccini: trovati due bimbi nel bosco di Gibilmanna, nel palermitanoNiente scuola né vaccinazioni per due bambini che vivevano a Gibilmanna, frazione di Cefalù, nel Palermitano, in un bosco ... dire.it In quattro villaggi isolati del Madagascar vivono 806 bambini che, tra caldo estremo e pochissima acqua, non hanno nessun presidio sanitario vicino. Vogliamo aiutare il Dr. Jerrik a costruire una casa della salute per rendere le cure accessibili per tutti, in sicur - facebook.com facebook