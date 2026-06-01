De Luca, esponente di Europa Verde, ha restituito le deleghe al sindaco di Manfredonia. La decisione arriva dopo una rottura tra i Verdi e il Partito Democratico. La vicenda ha portato a un cambiamento nella gestione delle deleghe, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le forze politiche coinvolte.

Questo è solo l'episodio finale di un rapporto difficile con la assessora all'ambiente in quanto ledeleghe si sovrappongono in parte alle materie di spettanza della stessa. Un rapporto che non èmai stato possibile costruire in termini di leale e reciproca collaborazione e riconoscimento siadelle competenze nelle materie assegnate sia del ruolo politico di Europa Verde - Verdi, che èpartito ecologista. Episodi simili a danno del nostro consigliere sono già accaduti in passato. Il nostro Consigliere viene ostacolato nell’esercizio delle funzioni che gli sono state assegnateperché probabilmente c’è chi ritiene che le sue competenze possano mettere in ombra altri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rottura Verdi-PD a Manfredonia: De Luca restituisce al Sindaco le deleghe

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