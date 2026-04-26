Il sindaco di Milano ha ribadito il suo sostegno alla nomina di Christian Malangone nel consiglio di amministrazione di Atm, respingendo le critiche provenienti da alcune forze politiche. La posizione del primo cittadino si è concentrata sulla fiducia nell’uomo scelto, senza fare riferimenti a eventuali questioni giudiziarie o indagini in corso. La discussione riguardava la compatibilità di Malangone con il ruolo di direttore generale del Comune.

Milano, 26 aprile 2026 – Nessun passo indietro, nessun dubbio. Il sindaco Giuseppe Sala difende a spada tratta la nomina del direttore generale del Comune Christian Malangone nel consiglio di amministrazione di Atm. Le critiche sollevate venerdì durante commissione Partecipate di Palazzo Marino da esponenti del centrosinistra – il dem Alessandro Giungi e la verde Francesca Cucchiara – e del centrodestra – Enrico Marco di FdI – sull’inopportunità politica di inserire Malangone nel board della Azienda trasporti perché indagato nelle inchieste sull’urbanistica e sullo stadio di San Siro non hanno fanno cambiare idea al primo cittadino: “A mio parere è giusto che Malangone venga candidato nel consiglio di amministrazione di Atm”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala difende Malangone: “L’uomo giusto per Atm”. Il sindaco respinge le critiche di Pd, Verdi e FdI sul city manager indagato

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