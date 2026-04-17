Il sindaco di Milano ha deciso di proseguire con il gemellaggio tra la città e Tel Aviv, rifiutando di interrompere i rapporti di collaborazione. Nonostante alcune opposizioni all’interno della propria maggioranza abbiano espresso disappunto, il primo cittadino ha confermato che l’alleanza tra le due città rimane in vigore. La discussione sulla questione ha coinvolto anche i partiti di opposizione, con alcuni rappresentanti che hanno accusato il sindaco di non voler affrontare apertamente la questione.

Niente interruzione al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, la cooperazione tra le due città prosegue. A deciderlo – nonostante la contrarietà di parte della propria maggioranza – è stato il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala. A chiedere di revocare la collaborazione in Consiglio comunale, lo scorso ottobre, erano stati i consiglieri di Europa Verde, con pezzi del Pd e della maggioranza che avevano votato a favore. Ma il documento, alla fine, era stato respinto. La proposta è tornata d’attualità un paio di settimane fa grazie al Partito democratico milanese, favorevole alla sospensione dell’accordo, con in testa la capogruppo a Palazzo Marino, Beatrice Uguccioni e, tra gli altri, Pierfrancesco Majorino (consigliere regionale e papabile candidato sindaco il prossimo anno) e il segretario metropolitano Alessandro Capelli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Sala tira dritto: “Alleanza resta”. Contrari Pd e Verdi: “Il sindaco si nasconde”

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