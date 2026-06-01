Rottamazione Quinquies Grasso Mpa sollecita l’amministrazione | Dubbi sul bilancio non blocchino il regolamento
Un rappresentante del Movimento per l'Ambiente ha chiesto all'amministrazione di procedere con il regolamento sulla Rottamazione Quinquies, nonostante i dubbi sul bilancio. La legge approvata consente ai Comuni di decidere l’adesione per tributi come Imu e Tari e entrate patrimoniali gestite dall’agente della riscossione dal 2000 al 2023. La delibera può essere adottata senza blocchi legati a questioni finanziarie.
"La recente conversione in legge del decreto fiscale (DL 382026) offre ai Comuni una straordinaria opportunità: deliberare l'adesione alla Rottamazione-quinquies per i tributi locali (Imu, Tari) e le entrate patrimoniali affidate all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2023. Una misura che a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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