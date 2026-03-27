Rottamazione cartelle Zicari sollecita il voto sul regolamento

Durante la riunione di ieri pomeriggio, la presidente della sesta commissione consiliare ha inviato all’ufficio di presidenza la proposta di regolamento sulla “Rottamazione delle cartelle”. Ha richiesto che si avvii l’iter legislativo per discutere e votare il testo in aula l’8 del mese. La proposta riguarda le modalità di definizione dei debiti tributari.

Durante la riunione di ieri pomeriggio la presidente della sesta commissione consiliare, Roberta Zicari, ha trasmesso all’ufficio di presidenza la proposta di regolamento sulla “Rottamazione delle cartelle”, chiedendo che venga avviato l’iter legislativo per la discussione e il voto in aula l’8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Rottamazione cartelle, Zicari sollecita il voto sul regolamento Articoli correlati Rottamazione delle cartelle, riunione in commissione: “Il regolamento va approvato subito dopo Pasqua”Il Regolamento sulla rottamazione delle cartelle deve avere una tempistica certa perché è un risultato di questo Consiglio Comunale tutto. Rottamazione tributi locali, Confcommercio sollecita il Comune: "Serve il regolamento per renderla operativa"La delegazione comunale di Confcommercio Agrigento accoglie con favore il via libera del Consiglio comunale alla delibera sulla definizione agevolata... Altri aggiornamenti su Rottamazione cartelle Rottamazione cartelle, Zicari sollecita il voto sul regolamentoDurante la riunione di ieri pomeriggio la presidente della sesta commissione consiliare, Roberta Zicari, ha trasmesso all’ufficio di presidenza la proposta di regolamento sulla Rottamazione delle ... agrigentonotizie.it Rottamazione cartelle, come funziona la nuova misura in manovra: requisiti, rate, scadenzeROMA - Chi ha debiti con il Fisco potrà mettersi in regola pagando in un’unica soluzione o diluendo i versamenti in rate bimestrali (fino a un massimo di 54). Ecco la rottamazione quinquies delle ... repubblica.it