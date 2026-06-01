Il 16 giugno scade l'acconto dell'IMU. La rottamazione quater è l’ultima chiamata, ma non ci sono scadenze fiscali in quella data. Nel mese di giugno ci sono molte altre scadenze fiscali, secondo il calendario dell’Agenzia delle Entrate, ma queste non includono i pagamenti legati alla rottamazione quater.

Giugno ricco di scadenze fiscali: dal calendario dell'Agenzia delle Entrate se ne contano a decine, esclusi i pagamenti della rottamazione quater. I contribuenti sono quindi chiamati in cassa, in attesa della pausa estiva quando anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione va in ferie, almeno per l'invio delle cartelle. La data più importante è il 16 giugno, come ogni anno, per il versamento dell'acconto Imu, seguito dal saldo a dicembre. Chi paga in ritardo può comunque regolarizzare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale unica vale circa 16 miliardi di gettito, in gran parte ai Comuni e in minima parte allo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rottamazione quater ultima chiamata. E il 16 giugno scade l'acconto dell'Imu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giugno mese di pagamenti fiscali: il 16 giugno l'acconto dell'Imu, per la rottamazione quater tempo fino all’8 giugno

Imu 2026 sulla seconda casa, acconto entro il 16 giugno ma c'è chi può non pagarlo: requisiti e detrazioniLa scadenza per il pagamento dell'acconto dell'Imu sulla seconda casa nel 2026 è fissata per il 16 giugno.

Temi più discussi: Rottamazione quater ultima chiamata. E il 16 giugno scade l'acconto dell'Imu; Vi ricordiamo che... scadenze e date utili di giugno 2026; Giugno, mese del Tax Day: acconto Imu e Tari, passando per il bollo auto. Tutte le scadenze fiscali; Giugno, mese del Tax Day: tutte le scadenze fiscali prima dell'estate: dall'accounto Imu alla Tari, passando per il bollo auto.

Rottamazione quater ultima chiamata. E il 16 giugno scade l'acconto dell'ImuDall'imposta municipale sono attesi 16 miliardi di gettito ... msn.com

Rottamazione-quater, scadenza alle porte: ultima data utile 8 giugnoI contribuenti possono trovare tutte le scadenze riguardanti le misure agevolative sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione dove è disponibile il calendario delle Rottamazioni con tutte le date p ... italiaoggi.it