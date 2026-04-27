Imu 2026 sulla seconda casa acconto entro il 16 giugno ma c' è chi può non pagarlo | requisiti e detrazioni

La scadenza per il pagamento dell'acconto dell'Imu sulla seconda casa nel 2026 è fissata per il 16 giugno. Alcuni proprietari potrebbero essere esentati dal versamento, a seconda di determinati requisiti e delle eventuali detrazioni previste dalla legge. È importante conoscere le modalità di calcolo e le condizioni per evitare sanzioni o errori nel pagamento. La normativa attuale fornisce indicazioni specifiche su chi è obbligato e chi può beneficiare di agevolazioni.

L’appuntamento con l’acconto Imu 2026 per la seconda casa e per le successive è fissato al 16 giugno. Tra nuove aliquote, criteri uniformati e possibilità di sconti o esenzioni, non tutti saranno tenuti a pagare allo stesso modo. In alcuni casi, infatti, l’imposta può essere ridotta o addirittura azzerata, ma solo a precise condizioni e dietro presentazione della adeguata documentazione. Acconto Imu 2026: come funziona Il versamento dell’Imu di giugno corrisponde alla prima rata dell’imposta municipale unica e deve essere calcolato sulla base delle aliquote 2025, salvo che il Comune abbia già deliberato quelle aggiornate per il 2026. In alternativa, è possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno per togliersi il pensiero (la cosiddetta “rata unica Imu“).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Imu 2026 sulla seconda casa, acconto entro il 16 giugno ma c'è chi può non pagarlo: requisiti e detrazioni Notizie correlate Bonus domotica 2026, detrazioni confermate ma aliquote più basse: chi può ottenerle e come funzionaTra le agevolazioni fiscali confermate per la casa, anche il bonus domotica continua a ritagliarsi uno spazio nel 2026, pur restando incardinato... GPS 2026, chi non ha presentato domanda entro il 16 marzo può comunque scegliere le 150 preferenzeNel question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: IMU, puoi non pagarlo per la seconda casa, ma devi dimostrare il diritto all'esenzione: ecco cosa serve realmente; Dal 2026 i proprietari di casa potrebbero pagare meno tasse; Imu, acconto entro il 16 giugno: tutte le novità del 2026 e come potrebbe cambiare la riscossione; Le offerte mutuo seconda casa di aprile 2026. Come cambia l’Imu nel 2026? Novità per la tassa sulla casaNel 2026 l'Imu subisce una revisione generale che in alcuni casi potrebbe comportare anche una minore pressione fiscale per la tassa sulla casa. money.it Chi deve pagare l’IMU nel 2026?IMU 2026 con novità legate alla riduzione sul pagamento e le nuove aliquote comunali. Ecco qui che cosa cambia ... ilsussidiario.net IMU, l’esenzione resta valida anche per chi lavora lontano da casa L’abitazione principale mantiene le agevolazioni Imu se il legame sociale è stabile, a pr... - facebook.com facebook Mi sembra sensata questa proposta di restituire ai proprietari di Genova i soldi dell'aumento dell'IMU sugli affitti a canone concordato disposto nel 2025 dalla nuova Giunta appena insediata. x.com