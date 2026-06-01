Rottamazione delle cartelle | Il Comune deve aderire Facciamo respirare il territorio

Francesco Fasulo, capogruppo consiliare di Forza Italia, ha depositato una mozione che impegna il consiglio comunale ad approvare l’adesione del Comune alla definizione agevolata dei carichi fiscali, la cosiddetta " rottamazione degli enti territoriali ". La norma permette ai Comuni di consentire a cittadini e imprese di chiudere i debiti tributari e non iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 versando il solo capitale, gli interessi di legge e le spese di notifica, con stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione. Per le multe stradali, lo stralcio opera su interessi e aggio. Il pagamento può essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali in 9 anni, con un tasso agevolato del 3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Rottamazione quinquies: come presentare la domanda

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