Rottamazione delle cartelle via libera del Consiglio | come funziona e chi può aderire

Il Consiglio comunale di Monteroni di Lecce ha approvato una delibera sulla rottamazione delle cartelle relative ai tributi locali come Ici, Imu, Tasi e Tari. La misura permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione pagando un importo scontato. La decisione riguarda coloro che hanno cartelle ancora da saldare e offre una possibilità di definizione agevolata delle somme dovute.

MONTERONI DI LECCE – Via libera alla rottamazione delle cartelle per i tributi locali. Il Consiglio comunale di Monteroni di Lecce ha approvato il provvedimento che riguarda Ici, Imu, Tasi e Tari, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la propria posizione con uno sconto su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Rottamazione delle cartelle locali: via libera in consiglio comunaleL'ente aderisce alla misura introdotta dal Governo Centrale tramite la Legge di Bilancio 2026 per sostenere cittadini e imprese “È un atto concreto... Pietrelcina, Scocca: “Chiediamo al Comune di aderire alla Rottamazione delle cartelle”Tempo di lettura: 2 minuti“Pochi né parlando, ma la Legge di Bilancio 2026 offre la possibilità di aderire alla cosiddetta Rottamazione Quinquies... Temi più discussi: Rottamazione delle cartelle locali: via libera in consiglio comunale; Montesano sulla Marcellana, via libera alla rottamazione delle cartelle comunali: si azzerano sanzioni e interessi; Pace fiscale: in scadenza l’adesione alla Rottamazione-quinquies; Pellezzano, via libera alla rottamazione delle cartelle locali: approvato il regolamento. Pellezzano, via libera alla rottamazione delle cartelle locali: approvato il regolamentoVia libera alla rottamazione delle cartelle locali a Pellezzano. Il Consiglio Comunale ha approvato nei giorni scorsi il regolamento per la definizione ... zon.it Rottamazione cartelle, Frascarelli attacca: «Con la quota minima da 150 euro danno a cittadini e Comune»Il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia punta il dito contro Piendibene e Tuoro: «Così si scoraggiano le adesioni e il Comune non incassa un euro in più» ... civonline.it ROTTAMAZIONE QUINQUIES: UNA SCELTA DI EQUITÀ E RESPONSABILITÀ Durante la prossima seduta del Consiglio Comunale proporremo all’assemblea l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, detta Rottama - facebook.com facebook