Rottamazione-quinquies | scadenza il 30 aprile per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Il 30 aprile rappresenta la data da ricordare per chi desidera aderire alla rottamazione-quinquies, una procedura prevista dalla legge di Bilancio 2026 che permette di definire in modo agevolato i debiti con il fisco. La misura riguarda le cartelle esattoriali ancora pendenti e consente ai contribuenti di sanare le proprie posizioni fiscali attraverso un percorso di rateizzazione. La scadenza si avvicina, quindi, chi ha intenzione di usufruirne dovrà agire in tempi brevi.

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova misura per regolarizzare i debiti con il fisco: i contribuenti hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, con la possibilità di estinguere le cartelle esattoriali senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. La procedura è interamente telematica e riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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