Rotta su Porto Cervo | lo Yacht Club Rimini sogna in grande alla Sardinia Cup
La Range Rover Sardinia Cup 2026 prende il via martedì a Porto Cervo. La competizione internazionale vede tra gli iscritti lo Yacht Club Rimini, con il TP52 Blue del Bluenext Sailing Team. La regata si svolge nelle acque della Costa Smeralda e coinvolge diverse imbarcazioni di livello mondiale. La manifestazione durerà alcuni giorni e si conclude con le premiazioni. La partecipazione dello Yacht Club Rimini rappresenta un passo importante per il club nel panorama della vela internazionale.
L'attesa è finita: inizia martedì (2 giugno) a Porto Cervo la Range Rover Sardinia Cup 2026, appuntamento di livello internazionale che vede tra gli iscritti anche lo Yacht Club Rimini, rappresentato tra le boe dello Yacht Club Costa Smeralda dal TP52 Blue, espressione del Bluenext Sailing Team. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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