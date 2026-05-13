Si avvicina l’annuncio ufficiale della partecipazione di un nuovo team alla prossima America’s Cup, che si terrà per la prima volta in Italia. Secondo alcune fonti, un settimo team proveniente dall’Australia si aggiungerà alla competizione, con un coinvolgimento confermato dal Royal Prince Edward Yacht Club. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre i dettagli sulla loro presenza sono ancora in fase di definizione.

In attesa dell’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, sono emersi nuovi dettagli a conferma della partecipazione di un settimo team in occasione della prossima America’s Cup, in programma per la prima volta nella storia in Italia. Ci sarà dunque anche l’Australia tra gli sfidanti di Emirates Team New Zealand a Napoli nel 2027 oltre a Luna Rossa, GB1, Alinghi, American Racing e La RochePosay Racing Team. Il Royal Prince Edward Yacht Club, tramite una comunicazione ai suoi soci, ha annunciato infatti di aver formalmente presentato la sfida al Defender per la 38ma edizione della Coppa America di vela. Il circolo ha sede lungo la costa sud della baia di Sydney e la campagna sarà supportata dalla famiglia Winning, considerata una vera icona nel mondo della vela e degli affari in Australia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup, si aggiunge un team australiano! La nuova sfida arriva dal Royal Prince Edward Yacht Club

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