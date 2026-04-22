Rimini sfida il mare di Porto Cervo | doppio equipaggio alla Sardinia Cup
Rimini si prepara a sfidare le acque di Porto Cervo con una doppia squadra alla Sardinia Cup 2026. La partecipazione è stata ufficializzata dallo Yacht Club Rimini, che si unirà a quella dello Yacht Club Costa Smeralda, con l’evento programmato tra il 31 maggio e il 7 giugno. Questa competizione, che si svolge in Sardegna, segna il ritorno della regata dopo quattordici anni dall’ultima edizione.
E' stata formalizzata l'iscrizione della squadra che rappresenterà lo Yacht Club Rimini nelle acque di Porto Cervo, in occasione della Range Rover Sardinia Cup 2026, annunciata dallo Yacht Club Costa Smeralda tra il 31 maggio e il 7 giugno di quest'anno, a quattordici anni dall'ultima edizione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Torna la Sardinia Cup: dieci team al via il 31 maggio per 5 giorni di regateUn programma di assoluto spessore quello dello Yacht Club Costa Smeralda per il 2026, nel quale spiccano senza ombra di dubbio due iniziative: il...
Gianluca Vacchi a processo per la villa di Porto Cervo: prima udienza il 13 marzoGianluca Vacchi comparirà davanti a un giudice per rispondere delle accuse legate ai lavori di ampliamento della sua villa di Pantogia, a Porto...
Tutti gli aggiornamenti
Yacht Club Rimini alla Sardinia Cup 2026È stata ufficializzata l’iscrizione dello Yacht Club Rimini alla Range Rover Sardinia Cup 2026, in programma a Porto Cervo tra il 31 maggio e il 7 giugno. La ... chiamamicitta.it
Porto Cervo, il gran finale delle 52 Super Series tra eccellenza e passione per il marePorto Cervo ospita il gran finale delle 52 Super Series, apice della vela professionistica. La barca americana Sled vince la tappa, ma American Magic conquista il titolo 2025. L'evento unisce sport ... milanofinanza.it