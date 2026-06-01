Rotary Club torna la Domenica della Salute | visite gratuite per la prevenzione dei disturbi dell’orecchio
Un evento dedicato alla prevenzione dei disturbi dell’orecchio si svolge domenica, con visite gratuite organizzate dal Rotary Club. Le persone interessate possono sottoporsi a controlli audiometrici e valutazioni cliniche senza costi. La giornata si svolge in una sede messa a disposizione dall’associazione, aperta a chi desidera verificare il proprio stato di salute uditiva. La partecipazione è rivolta a tutti, senza bisogno di prenotazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo appuntamento con la prevenzione grazie all’impegno del Rotary Club di Benevento, guidato dal presidente Raffaele Pilla, che promuove la “Domenica della Salute”, iniziativa rivolta alla cittadinanza per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce delle patologie dell’orecchio. Domenica 7 giugno 2026, dalle ore 9 alle ore 13, in Corso Garibaldi, dinanzi al Palazzo del Governo, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a visite specialistiche per la prevenzione dei disturbi dell’orecchio. Le attività saranno curate dal dottor Tony Barile, che effettuerà controlli finalizzati all’individuazione di eventuali alterazioni dell’orecchio medio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Controlla i tuoi nei, il 23 - 24 maggio visite gratuite a Fano
Notizie e thread social correlati
Rotary Club Benevento, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alla prevenzione ginecologicaIl Rotary Club di Benevento ha organizzato la “Domenica della Salute”, un evento dedicato alla prevenzione ginecologica, che si è svolto anche in...
Leggi anche: Il Rotary Club Valle Telesina e la prevenzione: successo per la “Domenica della Salute” urologica
Argomenti più discussi: Rotary Club Isola d’Elba: una serata tra solidarietà, cultura delle cure palliative e nuovo ingresso; Dieci Rotary Club a favore dei giovani talenti del Maggio; Il Rotary Club Cesena assegna i Paul Harris -; Book crossing. A Sciacca l'iniziativa del Rotary Club - Autore: Redazione | Cultura.
Ancona e la Cultura, quale sfida inizia ora. L’assessore Paraventi spiega le scelte e la progettualità per il 2028 al Rotary Club Ancona Conero marcheinfinite.com/2026/05/31/anc… @ComuneAncona @martaparaventi #Ancona #martaparaventi @rotaryclub # x.com
What if there were a Rotary or Toastmasters style club whose whole purpose was keeping local live music alive? Tell me honestly if this has legs reddit