Rotary Club Benevento successo per la Domenica della Salute dedicata alla prevenzione ginecologica

Il Rotary Club di Benevento ha organizzato la “Domenica della Salute”, un evento dedicato alla prevenzione ginecologica, che si è svolto anche in coincidenza con la Domenica delle Palme. Nonostante la concomitanza con questa ricorrenza religiosa, l’iniziativa ha riscosso successo e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati a controlli e informazioni sulla salute femminile.

Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio non ha conosciuto soste. Ieri, domenica 29 marzo, si è tenuto un nuovo appuntamento del ciclo “Le Domeniche della Salute 2025-2026”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club, rappresentato dal suo Presidente Raffaele Pilla, che mira a portare la medicina specialistica tra la gente. Presso la postazione allestita in Corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura, il protagonista della giornata è stato il Dr. Enrico Fusco, specialista in Ginecologia. Durante l’intera mattinata, il Dr. Fusco ha offerto consulenze ginecologiche gratuite, rispondendo ai dubbi delle numerose pazienti che hanno richiesto un consulto professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotary Club Benevento, successo per la “Domenica della Salute” dedicata alla prevenzione ginecologica Articoli correlati Il Rotary Club Valle Telesina e la prevenzione: successo per la “Domenica della Salute” urologicaTempo di lettura: 2 minutiContinua con risultati straordinari l’impegno del Rotary Club Valle Telesina sul fronte della prevenzione territoriale. “Metti in circolo la prevenzione”: giornata dedicata alla salute a VillariccaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Altri aggiornamenti su Rotary Club Benevento Temi più discussi: Il Rotary Club di Benevento al servizio dei cittadini: successo per la Domenica della Salute dedicata alla prevenzione ginecologica; Benevento, il Rotary in corsia tra cultura e solidarietà al Fatebenefratelli; BENEVENTO. IL ROTARY IN CORSIA, 24 MARZO CULTURA E SOLIDARIETÀ ARRIVANO AL DAY HOSPITAL ONCOLOGICO DEL FATEBENEFRATELLI; Prevenzione ginecologia con le Domeniche della salute del Rotary. Il Rotary Club di Benevento al servizio dei cittadini: successo per la Domenica della Salute dedicata alla prevenzione ginecologicaNonostante la ricorrenza della Domenica delle Palme, l’impegno del Rotary Club di Benevento per il benessere del territorio non ha conosciuto soste. Ieri, domenica 29 marzo, si è tenuto un nuovo appun ... ntr24.tv Benevento riscopre il Principato di Talleyrand con il seminario storico promosso da Rotary e AuserSi è tenuto ieri, presso la sede dell’Auser in Viale Mellusi, l’atteso seminario a carattere storico dal titolo La Dominazione Francese a Benevento – Il Principato di Talleyrand dal 1806 al 1815 – 22 ... ntr24.tv Ieri abbiamo dedicato una nuova giornata alla prevenzione, con un focus speciale sulle patologie odontoiatriche nei bambini. Grazie alla collaborazione tra @rotaryclubbenevento e @cri_benevento, tante famiglie hanno potuto ricevere informazioni, chiarime - facebook.com facebook