Il Rotary Club Valle Telesina e la prevenzione | successo per la Domenica della Salute urologica
Tempo di lettura: 2 minuti Continua con risultati straordinari l’impegno del Rotary Club Valle Telesina sul fronte della prevenzione territoriale. Lo scorso 22 marzo, presso la sede della Misericordia di Guardia Sanframondi, si è svolta con eccezionale riscontro di pubblico una nuova tappa delle “Domeniche della Salute”, questa volta dedicata allo screening urologico gratuito. L’iniziativa, che si inserisce nel programma dell’Anno Rotariano 202526 sotto la presidenza di Ferdinando Ceglia, ha registrato il “sold out” delle visite disponibili, confermando l’efficacia della formula del Club nel rispondere ai bisogni concreti della comunità secondo il motto “Uniti per fare del bene”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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