Bologna sono 6 i papabili rossoblù pronti per il Mondiale 2026

A tre giornate dalla fine della stagione, il Bologna ha già in mente il futuro e i giocatori pronti a rappresentare la squadra nel Mondiale 2026. Nonostante le ultime partite siano ancora da giocare, il campionato si avvia verso la conclusione e si può cominciare a parlare delle possibili convocazioni. Sei atleti del club sono stati indicati come candidati a partecipare alla rassegna mondiale, anche se il calendario delle sfide rimane ancora da completare.

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Vero, mancano ancora tre giornate al termine di questa altalenante stagione del Bologna (Napoli e Atalanta in trasferta, poi Inter in casa all’ultimissima di fine maggio), ma il campionato è ormai definitivamente andato e dunque si può iniziare a guardare oltre. Sì, va bene, il mercato è sempre.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bologna, sono 6 i papabili rossoblù pronti al Mondiale 2026Vero, mancano ancora tre giornate al termine di questa altalenante stagione del Bologna (Napoli e Atalanta in trasferta, poi Inter in casa... Juve Bologna, due calciatori rossoblù sono a rischio per il match dell’Allianz Stadium causa infortunio. Chi sonodi Redazione JuventusNews24Juve Bologna, due calciatori rossoblù sono a rischio per il match dell’Allianz Stadium a causa di un infortunio. Argomenti più discussi: ANAS - Lavori di manutenzione sulla Tangenziale Carducci tra le uscite 8 e 6 in direzione Bologna; Una nuova Casa della Comunità per Bologna. Rinnovata la struttura di via Mengoli con fondi PNRR: una nuova palestra di riabilitazione, nuove dotazioni tecnologiche per la radiologia e lo screening mammografico, attivato il Punto Unico di Accesso e l'ambul; Temporali in arrivo: diramata l’allerta meteo; Eventi 6 maggio a Bologna e dintorni: Bambole di Pezza, Farinetti al Duse è Kennedy.