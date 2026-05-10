Bologna sono 6 i papabili rossoblù pronti per il Mondiale 2026
A tre giornate dalla fine della stagione, il Bologna ha già in mente il futuro e i giocatori pronti a rappresentare la squadra nel Mondiale 2026. Nonostante le ultime partite siano ancora da giocare, il campionato si avvia verso la conclusione e si può cominciare a parlare delle possibili convocazioni. Sei atleti del club sono stati indicati come candidati a partecipare alla rassegna mondiale, anche se il calendario delle sfide rimane ancora da completare.
Vero, mancano ancora tre giornate al termine di questa altalenante stagione del Bologna (Napoli e Atalanta in trasferta, poi Inter in casa all’ultimissima di fine maggio), ma il campionato è ormai definitivamente andato e dunque si può iniziare a guardare oltre. Sì, va bene, il mercato è sempre.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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